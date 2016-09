Nadal naar vierde ronde US Open

ANP Nadal naar vierde ronde US Open

NEW YORK - Rafael Nadal heeft vrijdagavond laat (lokale tijd) de vierde ronde van de US Open bereikt. De Spaanse tennisser won in drie sets van de Rus Andrei Koeznetsov (6-1 6-4 6-2).

Door ANP - 3-9-2016, 5:42 (Update 3-9-2016, 5:42)

Met zijn sterke partij liet de als vierde geplaatste Nadal zien dat niemand zich nog zorgen hoeft te maken over zijn pols en dat hij klaar is om opnieuw de laatste grand slam van het seizoen te winnen. Nadal liep op Roland Garros een polsblessure op, die een optreden op Wimbledon verhinderde. De veertienvoudig Grand Slam-winnaar zei nog wel wat pijn te voelen in zijn pols, maar niet zodanig dat het invloed had op zijn spel op de hardcourts van New York.

Nadal wist zich zonder een set te hebben weggegeven bij de laatste zestien spelers in Flushing Meadows te voegen. Ondanks de eenzijdige score deed Nadal zijn best het publiek in het Arthur Ashe-stadion te vermaken: in de laatste game scoorde hij een punt met een lop tussen zijn benen.

Titelverdediger Novak Djokovic kreeg vrijdag opnieuw vrij baan. De nummer één van de wereld stond slechts een half uur op het centercourt in het Arthur Ashe-stadion, voor zijn partij in de derde ronde tegen Michail Joezjni. De Rus gaf in de eerste set bij een achterstand van 4-2 geblesseerd op.