ANP Rentree Van Vleuten in wielerpeloton lonkt

NIEUWPOORT - Wielrenster Annemiek van Vleuten maakt mogelijk volgende week al haar rentree in het peloton. De 33-jarige Van Vleuten, die tijdens de olympische wegwedstrijd onderuit ging terwijl ze op weg leek naar het goud, hoopt te kunnen meedoen aan de Ronde van België. Hoewel haar naam niet op de voorlopige deelnemerslijst staat, wil Van Vleuten graag de vierdaagse etappekoers rijden die ze twee jaar geleden op haar naam schreef.

Door ANP - 2-9-2016, 23:55 (Update 2-9-2016, 23:55)

,,Ik heb geen enkele ambitie voor deze wedstrijd, maar ik kijk er naar uit om weer in het peloton te rijden en zonder druk te kunnen koersen'', aldus Van Vleuten op de website van de internationale wielrenunie UCI. Na de Ronde van België gaat de wielrenster van Orica-AIS haar programma voor de rest van het seizoen samenstellen. Hoofddoel is het WK van volgende maand in Qatar.

,,Daar wil ik weer in topvorm zijn. Dat is op dit moment een realistisch doel'', aldus Van Vleuten, die door haar veelbesproken valpartij in Rio een zware hersenschudding en schade aan haar wervelkolom opliep. Ze lag een aantal dagen in een Braziliaans ziekenhuis.