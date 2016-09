Cilic strandt in derde ronde US Open

NEW YORK - Marin Cilic is vrijdag gestrand in de derde ronde van de US Open. De Kroatische tennisser moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Jack Sock: 4-6 3-6 3-6.

Door ANP - 2-9-2016, 21:48 (Update 2-9-2016, 21:48)

Sock, de nummer 26 van de plaatsingslijst, had voor iedere set ongeveer een half uur nodig. Hoewel het spel van beide tennissers aan elkaar gewaagd was, wist de Amerikaan meer winners op zijn naam te schrijven.

De Kroaat, als zevende geplaatst, pakte twee jaar geleden nog de titel in New York. In de finale versloeg hij toen de Japanner Kei Nishikori.