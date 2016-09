Verstappen vijfde in tweede training Monza

MONZA - Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië de vijfde tijd neergezet in zijn Formule 1-bolide van Red Bull. De jonge Nederlander klokte op het hogesnelheidscircuit van Monza 1.23,732 in zijn snelste ronde en daarmee gaf hij iets minder dan een seconde toe op Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de beste tijd noteerde: 1.22,801.

Door ANP - 2-9-2016, 16:18 (Update 2-9-2016, 16:18)

Verstappen kwam in de tweede sessie beter voor de dag dan in de eerste training, toen hij de achtste tijd noteerde en twee seconden langzamer was dan Nico Rosberg. De Duitser van Mercedes zette in de tweede sessie de tweede tijd neer: 1.22,994.

De Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen waren ook iets sneller dan Verstappen. Monza is het thuiscircuit van de Italiaanse renstal.