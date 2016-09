Standje voor Verstappen

Standje voor Verstappen

MONZA - Max Verstappen heeft alsnog een waarschuwing gekregen voor zijn veelbesproken rijgedrag tijdens de Grote Prijs van België afgelopen zondag. Wedstrijdleider Charlie Whiting van de Formule 1 gaf hem vrijdag een standje voor zijn verdedigende tactiek tegen de Fin Kimi Räikkönen van Ferrari. Bij een volgende keer kan de jonge Limburger rekenen op de zwart-witte vlag, het teken dat hij zich onsportief heeft gedragen.

Door ANP - 2-9-2016, 15:30 (Update 2-9-2016, 16:30)

De Nederlander kreeg het in Spa aan de stok met Räikkönen, die in de eerste bocht de voorvleugel van Verstappens Red Bull eraf reed. Later in de race reageerde de coureur van Ferrari woedend toen Verstappen hem niet liet voorbijgaan op het lange rechte stuk. Volgens Räikkönen kon hij een zware crash maar net voorkomen door hard op zijn rem te trappen.

De achttienjarige Limburger kreeg in Spa geen straf van de wedstrijdleiding, maar volgens teambaas Christian Horner wilde Whiting vrijdag in Monza even praten met Verstappen ,,Hij heeft hem de beelden van Spa laten zien en duidelijk gemaakt dat de volgende keer wel wordt opgetreden. Een soort van waarschuwing dus.''

