Paralympische wielerheld geschorst voor Rio

MELBOURNE - Het Australische paralympisch comité heeft een van zijn prominente sporters uit de ploeg geweerd voor de Paralympics, die woensdag van start gaan in Rio de Janeiro. Het is baanwielrenner Michael Gallagher. De winnaar van gouden plakken op de twee voorgaande Spelen in Londen en Peking is betrapt op doping.

Door ANP - 2-9-2016, 10:10 (Update 2-9-2016, 10:10)

Hij werd positief bevonden op epo bij een onaangekondigde controle in juli in Italië, meldde het Australische antidopingbureau vrijdag. De 37-jarige Gallagher is om die reden voorlopig geschorst.

Doping beheerst de Paralympische Spelen eer ze zijn begonnen. De hele Russische equipe mag niet meedoen vanwege het dopingsysteem dat jarenlang de sport in Rusland in zijn greep hield. Alle beroepszaken tegen de algehele schorsing door het Internationaal Paralympisch Comité zijn verloren.