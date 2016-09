Brons voor Sifan Hassan op 1500 meter

ZÜRICH - Atlete Sifan Hassan heeft donderdag bij de Diamond Leaguewedstrijden in Zürich brons gepakt op de 1500 meter. De 23-jarige Nederlandse kwam op het laatste stuk sterk opzetten en rende als derde over de streep, in 3.58,43. De winst ging naar de Amerikaanse Shannon Rowbury, die Laura Muir uit Groot-Brittannië op de streep klopte (3.57,78 om 3.57,85).

Door ANP - 1-9-2016, 21:07 (Update 1-9-2016, 21:07)

Zowel Muir als Rowbury, die in de laatste meters binnendoor piepte, kwam struikelend over de finishlijn. Kort daar achter liep Hassan op bekeken wijze naar het brons. Muir pakte wel de eindzege in het klassement van de Diamond League met veertig punten, vier meer dan olympisch kampioene Faith Kipyegon. De Keniaanse kwam in Zürich niet verder dan de zevende plek.

Sifan Hassan had tijdens de Olympische Spelen genoegen moeten nemen met de vijfde plek in de finale van de 1500 meter. In het Diamond Leagueklassement eindigde ze als vierde, nog achter Rowbury.