ANP Verstappen wil 'Spa' snel vergeten

MONZA - Max Verstappen heeft een punt gezet achter de Grote Prijs van België en al het rumoer dat die race teweegbracht. Terugkijken op de incidentrijke grand prix zondag op Spa-Francorchamps wil de achttienjarige Nederlander dan ook niet. ,,Voor mij is 'Spa' klaar, ik houd er niet van om terug te kijken op wat is geweest'', zei Verstappen donderdag op Monza, waar zondag de Grote Prijs van Italië wordt verreden.

Door ANP - 1-9-2016, 18:04 (Update 1-9-2016, 18:35)

Voor Verstappen liep zijn 'thuisrace' in de Formule 1 uit op een grote teleurstelling. De coureur van Red Bull startte vanaf de tweede plek, maar botste al in de eerste bocht met Kimi Räikkönen. Hij vocht later in de race verbeten duels uit met de Finse coureur van Ferrari, die riep dat Verstappen hem van de baan probeerde te duwen. Räikkönen kreeg bijval van Formule 1-icoon Niki Lauda, die zelfs zei dat Verstappen naar de psychiater moet als hij zijn fouten niet inziet.

Verstappen blijft stoïcijns onder alle kritiek van buitenaf en kondigde aan zijn aanvallende rijstijl zeker niet te gaan aanpassen. ,,Ik heb geen straf gekregen, dan is er ook geen reden om iets te gaan veranderen'', aldus de Nederlandse tiener.

Praten

De Ferrari-coureurs Räikkönen en Sebastian Vettel blikten donderdag op de persconferentie uitgebreid terug op hun aanvaring met Verstappen, in de eerste bocht op Spa-Francorchamps. ,,Ik dacht dat alleen Kimi aan mijn binnenkant zat, maar daar bleek nog een auto te zitten'', zei de Duitser. ,,Max had een slechte start, hij zat buiten het gevecht. Maar hij besloot zich er toch mee te bemoeien. Er was echter te weinig ruimte voor drie auto's in die bocht.''

Räikkönen zei na de GP van België dat het wachten is tot Verstappen een groot ongeluk veroorzaakt. ,,Ik heb niets tegen Max, hij doet het goed en is bijzonder snel. Het is ook geen persoonlijke zaak, maar het gaat om bepaalde dingen die hij beter niet kan doen'', aldus de Fin.

Tijdens het overleg vrijdag tussen alle coureurs, iets wat altijd gebeurt in de aanloop naar een race, zal het onderwerp ter sprake komen. ,,De beste manier om iemand iets te leren, is daar met elkaar over praten'', zei Vettel. ,,Dat gaan we dus doen.''