ANP Pantano vindt onderdak bij Trek-Segafredo

WATERLOO - De Colombiaanse wielrenner Jarlinson Pantano rijdt vanaf volgend seizoen in dienst van Trek-Segafredo. De 27-jarige coureur moest op zoek naar een nieuwe werkgever omdat zijn huidige ploeg IAM Cycling stopt. Pantano maakte dit jaar in de Tour de France indruk als klimmer én afdaler. Hij won de vijftiende etappe naar Culoz en eindigde twee keer als tweede. Trek-Segafredo beschouwt hem als een ideale knecht voor de klassementsrenners in de grote ronden.

Door ANP - 1-9-2016, 16:28 (Update 1-9-2016, 16:28)

,,De etappezege in de Tour heeft veel voor me veranderd maar ik blijf met beide benen op de grond staan'', zei Pantano donderdag in een reactie. ,,Mijn ambities zijn simpel. Ik wil de ploeg en de kopmannen steunen en als ik de kans krijg om voor de winst te rijden dan zal ik alles geven.''

Bij Trek-Segafredo is de Nederlander Bauke Mollema een van de kopmannen en ook de Duitser John Degenkolb rijdt vanaf volgend jaar voor de ploeg. Volgens nog altijd onbevestigde berichten wil het team zich bovendien nog versterken met tweevoudig Tourwinnaar Alberto Contador, die zijn loopbaan wil afsluiten bij een nieuwe ploeg omdat Tinkoff stopt.

Pantano tekent bij de Amerikaanse wielerploeg een contract voor twee jaar.