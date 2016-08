Nadal verslaat Seppi in drie sets op US Open

NEW YORK - Rafael Nadal heeft zijn favorietenrol op US Open waargemaakt. De Spanjaard had aan slechts drie sets genoeg om te winnen van de Italiaan Andreas Seppi.

Door ANP - 1-9-2016, 6:19 (Update 1-9-2016, 6:19)

Alleen in de tweede set kon Seppi zijn kwaliteiten laten zien. Met 6-0, 7-5 en 6-1 toonde Nadal dat hij terecht als vierde geplaatst is voor het tennistoernooi. Voor de laatste set had hij maar een half uur nodig.