ANP Karlovic pakt Krajicek servicerecord af

NEW YORK - Richard Krajicek is zijn servicerecord in de US Open kwijt. De Kroatische tennisser Ivo Karlovic sloeg dinsdag in zijn partij tegen de Taiwanees Lu Yen-hsun 61 aces en daarmee verbeterde hij de 49 van de Nederlandse oud-tennisser uit 1999.

Door ANP - 31-8-2016, 7:40 (Update 31-8-2016, 7:40)

De 37-jarige Karlovic staat bekend als servicekanon en heeft van alle proftennissers de meeste aces geslagen in zijn carrière; meer dan 11.000. Tegen Lu sloeg hij er alleen in de tweede set al 22.

De aces - harde opslagen die direct een punt opleveren - bezorgden Karlovic uiteindelijk ook de zege. Zij het dat hij wel vijf sets nodig had om zijn taaie Taiwanese tegenstander te verschalken: 4-6 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (5) 7-5.