Wawrinka in drie sets langs Verdasco

NEW YORK - Tennisser Stan Wawrinka (31) heeft zich dinsdag ten koste van Fernando Verdasco gekwalificeerd voor de tweede ronde van het US Open in New York. De als derde geplaatste Zwitser rekende in drie sets af met de 32-jarige Spanjaard. Na 2 uur en 17 minuten was het duel in het Arthur Ashe Stadium voorbij: 7-6 (4) 6-4 6-4.

Door ANP - 30-8-2016, 22:09 (Update 30-8-2016, 22:09)

Voor Wawrinka was het zijn derde zege in zijn zesde krachtmeting op de tennisbaan met Verdasco. De ervaren Zwitser haalde vorig jaar de laatste vier op Flushing Meadows.