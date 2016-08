Nishikori is Becker de baas

NEW YORK - Tennisser Kei Nishikori leek dinsdag in de eerste ronde van het US Open op weg naar een snelle zege op de Duitser Benjamin Becker. De als zesde geplaatste Japanner schreef de eerste twee sets vlot op zijn naam (6-1 6-1). In de derde set was Becker echter de betere speler (3-6). Een stuntje zat er voor de 35-jarige routinier echter niet in. In de vierde set had Nishikori zijn ritme weer hervonden (6-3). De wisselvallige partij duurde toch nog 2 uur en 10 minuten.

Door ANP - 30-8-2016, 19:56 (Update 30-8-2016, 19:56)

Nishikori (26) haalde in 2014 de finale in New York. Vorig jaar strandde hij al in de eerste ronde. Becker behaalde zijn beste resultaat bij het US Open tijdens zijn debuut in 2006 (vierde ronde).