ANP Halep simpel naar tweede ronde

NEW YORK - Simona Halep heeft zich dinsdag simpel geplaatst voor de tweede ronde van het US Open in New York. De 24-jarige Roemeense was veel te sterk voor de zes jaar oudere Kirsten Flipkens uit België. De nummer vijf van de plaatsingslijst zegevierde in 59 minuten: 6-0 6-2.

Door ANP - 30-8-2016, 19:21 (Update 30-8-2016, 19:21)

Halep haalde vorig jaar in New York de laatste vier. Voor Flipkens was het de vierde keer op rij dat ze bij het US Open strandde in de eerste ronde.