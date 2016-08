Nieuwe ploeg wereldkampioene De Jong

LIEDEKERKE - Wereldkampioene veldrijden Thalita de Jong heeft voor 2017 een nieuwe ploeg gevonden. Na vijf jaar voor Rabo-Liv te hebben gereden, stapt de 22-jarige Brabantse over naar de Belgische ploeg Lares-Waowdeals. De Jong gaat zowel in het veldrijden als op de weg als kopvrouw fungeren. Naast de wereldtitel in Heusden-Zolder won ze dit seizoen ook de Nederlandse titel veldrijden en schreef ze in de Giro Rosa de laatste etappe op de weg op haar naam.

Door ANP - 29-8-2016, 21:56 (Update 29-8-2016, 21:56)