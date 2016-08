Gesink voelt zich stilaan sterker worden

LAGOS DE COVADONGA - Als het aan wielrenner Robert Gesink ligt, blijft het niet bij de indrukwekkende tweede plaats die hij maandag behaalde in de tiende etappe van de Ronde van Spanje. ,,Mijn doel was om het tweede gedeelte van de Vuelta goed te zijn en voor mijn gevoel is dat vandaag begonnen. Ik voel me nog altijd sterker worden'', liet de blikvanger van Team LottoNL-Jumbo voldaan weten.

Door ANP - 29-8-2016, 21:02 (Update 29-8-2016, 21:26)

Gesink reed op de flanken van de gevreesde Lagos de Covadonga, met een stijgingspercentage op sommige stukken van 17,5 procent, lange tijd alleen voorop. Op 2,5 kilometer voor de streep moest hij de Colombiaan Nairo Quintana nog wel voorrang verlenen, maar de verrassende Nederlander wist onder anderen de Brit Chris Froome in de strijd om de tweede plaats achter zich te laten. Quintana heroverde met zijn ritzege de rode leiderstrui.

,,Dit was een super mooie dag, het is balen dat er dan net een renner sneller is, maar dit geeft wel een goed gevoel'', zei Gesink. ,,Natuurlijk geldt wie er als eerste boven is en niet wie het snelst begint, daarom ben ik meteen op mijn eigen tempo naar boven gereden en ik merkte snel dat ik de anderen kon lossen.''

Kruijswijk

Gesink verscheen niet topfit aan de start van de Vuelta en kreeg een rol in de schaduw van kopman Steven Kruijswijk, die inmiddels na een botsing met een paaltje thuiszit met een gebroken sleutelbeen. ,,We hebben het allemaal moeilijk gehad nadat Kruijswijk wegviel. Dat heeft dagen geduurd maar inmiddels hebben we de boel omgedraaid en staat de trein weer op de rails'', merkte Gesink op.

Ploegleider Addy Engels viel Gesink bij. ,,Het is mooi om te zien dat de ploeg zich herpakt na het verlies van Steven Kruijswijk. Het heeft even geduurd, maar we zijn weer goed op weg.''