LottoNL wacht op compensatie voor Kruijswijk

ANP LottoNL wacht op compensatie voor Kruijswijk

AMSTERDAM/OVIEDO - Wielerploeg LottoNL-Jumbo is in afwachting van mogelijke compensatie voor het uitvallen van Steven Kruijswijk in de Ronde van Spanje. De Brabantse kopman kwam woensdag in de vijfde etappe ten val nadat hij tegen een paaltje, dat niet was gemarkeerd, was aangereden. Kruijswijk brak daarbij een sleutelbeen. Organisator Unipublic kwam al snel met excuses, maar teambaas Richard Plugge heeft inmiddels via een mail gevraagd wat er verder te verwachten valt.

Door ANP - 28-8-2016, 19:08 (Update 28-8-2016, 19:08)

,,Het is netjes dat zij meteen excuses aanboden. Daarmee geven ze ook aan dat het een fout van de organisatie is'', vertelde Plugge zondag. ,,Wij hebben vrijdag per mail gevraagd hoe ze dit denken te compenseren. Ze hebben nu de verzekering geïnformeerd en er wordt een procedure opgestart, is ons gemeld'', aldus Plugge. Het standpunt van de internationale wielrenunie UCI is dat de organisator verantwoordelijk is bij dit soort ongevallen.