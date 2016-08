GP van België stilgelegd na crash

SPA-FRANCORCHAMPS - De wedstrijdleiding heeft de Grote Prijs van België zondag na negen ronden even stilgelegd. De rode vlag werd uitgehangen, om de schade te herstellen die langs het circuit was ontstaan door een zware crash van Kevin Magnussen. De Deen klapte in de zesde ronde met zijn Renault op hoge snelheid vol de bandenstapels in.

Door ANP - 28-8-2016, 14:36 (Update 28-8-2016, 14:36)

De coureurs reden een paar rondjes achter de safetycar geneutraliseerd over het circuit rond. In de negende ronde werd de rode vlag uitgehangen, ten teken dat de race tijdelijk stilligt. De stewards krijgen zo de tijd en ruimte om het wrak van Magnussen op te ruimen en de beschermende bandenstapels langs het circuit te herstellen.