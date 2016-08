Verstappen ten aanval vanaf plek twee in Spa

SPA-FRANCORCHAMPS - Max Verstappen heeft zondag op het circuit van Spa-Francorchamps een uitstekende uitgangspositie voor wellicht zijn tweede grandprixzege in de Formule 1. De Limburger reed zaterdag in zijn Red Bull de tweede tijd in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van België en start net iets achter de Duitser Nico Rosberg van Mercedes vanaf de eerste startrij.

Door ANP - 28-8-2016, 4:18 (Update 28-8-2016, 4:18)

De achttienjarige Limburger rijdt bijkans een thuiswedstrijd op het relatief lange circuit in de Ardennen, dat zijn bolide goed ligt. Duizenden Nederlandse supporters waren getuige van zijn optreden, waarmee hij het zoveelste record verbeterde in de Formule 1. Hij is de jongste coureur ooit op de voorste startrij van de Formule 1-race. Verstappen was in zijn snelste kwalificatieronde iets meer dan een tiende langzamer dan Rosberg.

De Ferrari's van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel beginnen zondag vanaf de plaatsen drie en vier.

Klassementsleider Lewis Hamilton (Mercedes) speelt normaal gesproken in Spa geen rol van betekenis. De Britse regerend wereldkampioen, die zes van de laatste zeven races won, heeft zoveel onderdelen van zijn motor vervangen, dat hij voor straf helemaal achteraan moet beginnen.