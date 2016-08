Radwanska de beste in New Haven

NEW HAVEN - De Poolse tennisster Agnieszka Radwanska heeft haar favorietenrol in het toernooi van het Amerikaanse New Haven met verve waargemaakt. De nummer één van de plaatsingslijst won in de finale in twee sets van de Oekraïense Elina Svitolina: 6-1 7-6 (3). Radwanska boekte de negentiende toernooizege in haar carrière.

Door ANP - 28-8-2016, 0:09 (Update 28-8-2016, 0:09)