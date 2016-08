Quintana verovert leiderstrui in Vuelta

LA CAMPERONA - Nairo Quintana heeft zaterdag in de achtste etappe een geslaagde greep naar de rode leiderstrui in de Ronde van Spanje gedaan. De Colombiaanse wielrenner sloeg toe in de steile slotklim naar La Camperona. Hij reed zijn grootste concurrenten op achterstand en nam de eerste positie in het algemeen klassement over van zijn landgenoot Darwin Atapuma.

Door ANP - 27-8-2016, 17:35 (Update 27-8-2016, 18:10)

Quintana won de etappe niet. De zege was voor de Rus Sergej Lagoetin, die deel uitmaakte van een vluchtgroep van elf renners die met grote voorsprong aan de slotklim begonnen. Hij kwam 10 seconden voor de Fransman Axel Domont over de meet. Een andere Fransman, Perrig Quemeneur, arriveerde als derde boven op La Camperona, met stukken in de weg van meer dan 20 procent stijgingspercentage.

De steile laatste kilometers waren een kolfje naar de hand van Quintana, die beter in vorm lijkt dan in de Tour de France. Hij reed geleidelijk weg van Tourwinnaar Chris Froome, die meer dan een halve minuut verloor. De kopman van Team Sky zag in de laatste meters nog Alberto Contador voorbij komen. Dat was tamelijk verrassend, want de drievoudig winnaar van de Vuelta was in de etappe van vrijdag nog hard onderuit gegaan en met een bont en blauw lichaam aan de achtste rit begonnen.

Tellen

Quintana heeft in het klassement 19 tellen voorsprong op Alejandro Valverde, die in de etappe in gezelschap van Froome binnenkwam. De Brit staat derde op 27 seconden. De Colombiaan Esteban Chaves is de nummer vier op 57 seconden. Atapuma zakte weg naar de zesde plaats op 1.36. Contador klom naar de zevende plek op 1.39.

De Nederlandse renners spelen na het uitvallen van Steven Kruijswijk geen rol van betekenis meer.