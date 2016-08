Tweede tijd voor Verstappen in kwalificaties

SPA-FRANCORCHAMPS - Max Verstappen heeft zaterdag de tweede tijd neergezet in de kwalificaties voor de Grote Prijs van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps moest de Nederlander in zijn auto van Red Bull alleen de Mercedes van de Duitser Nico Rosberg voor zich dulden. Verstappen zette een tijd neer van 1.46,893. Rosberg kwam uit op 1.46,744. Verstappen (18) is de jongste coureur ooit die in de Formule 1 van de eerste startrij mag beginnen.

Door ANP - 27-8-2016, 15:15 (Update 27-8-2016, 15:26)

Verstappen had in de derde vrije training problemen met de versnellingsbak van zijn auto. Maar monteurs slaagden erin de bolide op tijd klaar te krijgen voor de kwalificaties. Tot grote vreugde van de duizenden Nederlandse fans op de tribune zette Verstappen zijn beste resultaat ooit neer in de kwalificaties. Bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië werd hij eerder dit seizoen derde. Verstappen, die rijdt met een speciale Oranje helm, zei na afloop over de boardradio dat de Nederlandse fans hem extra motivatie gaven om door te gaan.

De Brit Lewis Hamilton start zondag met zijn Mercedes helemaal achteraan. Hij moet officieel 55 startplekken terug omdat hij motoronderdelen heeft vervangen. Aangezien er maar 22 bolides meedoen, moet hij van de laatste plaats beginnen. Hamilton hield er bij de kwalificaties na de eerste sessie mee op.