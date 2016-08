Atkinson evenaart wereldrecord 100 school

ANP Atkinson evenaart wereldrecord 100 school

CHARTRES - De olympische vlam is amper gedoofd, maar de internationale zwemtop is vrijdag alweer te water gegaan voor de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Alia Atkinson evenaarde in het 25 meterbad van de Franse stad Chartres meteen het wereldrecord op de 100 meter schoolslag. De Jamaicaanse tikte na vier baantjes opnieuw aan na 1.02,36. Ze is met de Litouwse Ruta Meilutyte, die niet meedeed, houdster van de mondiale toptijd.

Door ANP - 26-8-2016, 20:12 (Update 26-8-2016, 20:12)

Atkinson finishte met ruime voorsprong op de Amerikaanse Katie Meili en de Russin Joelia Efimova als eerste. Meervoudig olympisch kampioene Katinka Hosszu won de 200 vrij in 1.53,34. De Hongaarse premiejaagster bracht even later ook de 100 vlinder (56,09) en de 200 wissel (2.06,64) op haar naam. Op de 200 rug en 800 vrij werd ze 'slechts' tweede.