AZ-jeugd traint net als een straaljagerpiloot

Foto Ed van de Pol Jeugdspelers van AZ in de ’gameroom’.

ALKMAAR - Het lijkt de omgekeerde wereld. Terwijl ouders hun uiterste best doen om de uren dat hun kinderen gamen zoveel mogelijk te beperken, proberen ze bij AZ hun jeugdspelers juist te stimuleren achter de spelcomputer te kruipen. Dat vraagt om uitleg.

Door Arnold Aarts - 15-3-2017, 9:00 (Update 15-3-2017, 9:02)

Twee keer een half uur per week moeten de voetballers uit de jeugdopleiding gamen. Maar het is niet zomaar een willekeurig spel dat ze mogen uitkiezen. Ze spelen Intelligym, een game die speciaal is ontwikkeld om jonge spelers beter te...