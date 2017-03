John Mutsaers, de spits die altijd scoorde

Foto Gino van Outheusden John Mutsaers in de showroom.

TILBURG - Het verbaast hemzelf nog steeds, zijn populariteit bij de supporters van AZ. Het zal wel de mentaliteit van hard werken en normaal doen zijn geweest, vermoedt John Mutsaers. ,,Niet mauwen, maar doordouwen noemen we dat op z’n Tilburgs.’’

Door Arnold Aarts - 8-3-2017, 10:28 (Update 8-3-2017, 10:28)

Mutsaers was amper 22 toen hij in de zomer van 1994 naar AZ kwam. Dirk Scheringa - net een jaar voorzitter - zag het helemaal zitten in de spits die zo makkelijk scoorde bij het Roosendaalse RBC. En hoewel de goaltjesdief hoopte...