AZ thuis niet voorbij Excelsior

ANP Pro Shots Excelsior-speler Leeroy Owusu kopt, AZ-keeper Tim Krul redt.

ALKMAAR - AZ is er zondag niet in geslaagd om thuis van Excelsior te winnen.

Drie dagen na het bereiken van de bekerfinale speelde de ploeg met 1-1 gelijk. De degradatiekandidaat uit Rotterdam hield in Alkmaar knap stand en had met wat meer geluk zelfs de volle buit kunnen pakken.

Bij AZ ontbrak centrumverdediger Rens van Eijden. Hij kreeg donderdag in de halve eindstrijd van de KNVB-beker tegen SC Cambuur een rode kaart en zat daarom een schorsing uit.

Ron Vlaar, die dat duel miste, was er nu wel bij. Hij was een van de vijf verse krachten in het elftal ten opzichte van het bekerduel, dat AZ pas na strafschoppen wist te winnen.

Beide ploegen kregen in de openingsfase een goede kans op een treffer. Zo dook Hicham Faik na gestuntel van Iliass Bel Hassani ineens voor AZ-doelman Tim Krul op, maar de middenvelder schoot naast. Aan de overkant scheerde een vrije trap van Derrick Luckassen maar net langs de verkeerde kant van de paal.

Het duel kabbelde daarna wat voort, tot Dabney dos Santos AZ na twintig minuten op voorsprong zette. De aanvaller had liefst drie pogingen nodig om doelman Warner Hahn te passeren, maar kon uiteindelijk toch juichend weglopen.

Excelsior kwam na de pauze het sterkst uit de kleedkamer. De ploeg kreeg in het openingskwartier na rust enkele goede kansen. De laatste was raak. Vlaar maaide na een voorzet van Fredy over de bal heen, waarna Mike van Duinen Krul van dichtbij met een schot uit de draai passeerde.

Ook daarna bleven de gasten het gevaarlijkste, al werd Krul niet echt getest. De thuisploeg meldde zich pas weer in de rommelige slotfase bij het vijandelijk doel. Dat leverde onder meer een kopbal van Vlaar op, maar geen treffer. AZ is door het gelijkspel vijfde met 38 punten uit 25 duels, Excelsior blijft onderin hangen met twintig punten.