’Het verhaal Tim Krul’ in vier etappes

Foto ANP/Koen van Weel Tim Krul in een omhelzing met trainer John van den Brom. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Het contrast kon niet groter zijn. Zondagmiddag, na AZ - PEC Zwolle, liep Tim Krul in alle rust met zijn dochtertje op zijn arm door het stadion. Hij liet Sophie (3) even de kleedkamer zien waar papa bij wedstrijden zich altijd omkleedt. Niemand die hem stoorde. AZ - PEC was teleurstellend in 1-1 geëindigd en de meeste aandacht was die middag uitgegaan naar de topper Feyenoord - PSV.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 4-3-2017, 0:45 (Update 4-3-2017, 0:49)

Hoe anders was het donderdagavond. Krul was de man die voor alle...