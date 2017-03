Van den Brom: 'Voor sommigen wordt het kantjeboord'

John van den Brom met keeper Tim Krul na afloop van AZ-Cambuur, waarin Krul een cruciale rol speelde door de laatste strafschop te stoppen. Foto ANP/Koen van Weel

WIJDEWORMER - Een halve dag na de winst op Cambuur, na strafschoppen, in de halve finale van de KNVB beker druppelden de spelers van AZ een voor een binnen op het trainingscomplex. Sommige een beetje strompelend, maar allemaal met een voldaan gevoel. Opgelucht en trots over het bereiken van de finale.

Door Theo Brinkman - 3-3-2017, 13:44 (Update 3-3-2017, 13:44)

De enorme feestvreugde na de beslissende strafschop was logisch, zegt trainer John van den Brom. ,,Alles kwam er op dat moment uit. Want het was me nogal een wedstrijd, hè. Wij misten kansen, Cambuur kreeg kansen, dat doelpunt van ons in de laatste minuut dat werd afgekeurd, de penaltyserie die niet echt overhield. Dat komt er dan allemaal uit op het moment dat Krul die laatste penalty pakt. Voor hemzelf is dit trouwens ook fantastisch. Vorige week riepen supporters nog dat Sergio Rochet terug op doel moest, nu scandeert het stadion de naam van Tim. Zo gaat dat. Als club zijn we steeds achter onze keuze blijven staan om Tim te halen. Hij heeft een valse start gehad, daarom is dit fantastisch voor hem.’’

Slijtageslag

De 120 minuten tegen Cambuur, waarin het 0-0 bleef, waren voor AZ een slijtageslag. ,,Ja, het is wel een aanslag geweest. Veel jongens hebben heel diep moeten gaan, en het zal voor sommige spelers dan ook kantjeboord worden of ze zondag kunnen spelen. Dus er zullen waarschijnlijk wat andere jongens in de basis staan, want ik wil alleen frisse spelers opstellen.’’

Ron Vlaar in de basis

Ron Vlaar zal zondagmiddag, thuis tegen Excelsior, in elk geval spelen. De centrale verdediger vervangt Rens van Eijden, die geschorst is. Van Alireza Jahanbakhsh, Mattias Johansson, Levi Garcia en Mats Seuntjens kan betwijfeld worden of ze in de basis staan. Zij kwamen niet echt fris uit de halve finale. Seuntjens moest zich na een klein uur spelen laten vervangen vanwege een blessure.