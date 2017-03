Tim Krul maakt ook bij AZ zijn reputatie waar

Fotot ANP/Koen van Weel Tim Krul is uitzinnig van vreugde als hij de strafschop van Martijn Barto heeft gestopt. Door de overwinning op Cambuur gaat AZ naar de finale van de KNVB Beker.

ALKMAAR - De doelpunten vlogen hem om de oren sinds hij eind januari bij AZ kwam. Tim Krul kende ongelukkige weken bij zijn nieuwe club, maar donderdagavond rekende hij daar in één klap mee af. Om half twaalf ’s avonds stopte hij de penalty van Martijn Barto, de laatste in de strafschoppenreeks na AZ-Cambuur (0-0). Daarmee loodste Krul AZ naar de finale van de KNVB Beker op 30 april in de Kuip, waarin Vitesse de tegenstander is.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 2:03 (Update 3-3-2017, 2:03)

Die ontknoping na een zenuwslopende halve finale was een droomscenario voor de keeper, die daarmee zijn penaltyfaam waarmaakte. Op het WK van 2014 was Krul in de kwartfinale de held van Oranje door twee penalty’s van Costa Rica te stoppen. Hij werd destijds zelfs speciaal voor de penaltyserie in het veld gebracht door bondscoach Louis van Gaal, in de slotminuten van de verlenging.

Donderdagavond leek aanvankelijk Cambuur-keeper Leonard Nienhuis de held van de avond te worden. In de verlenging, nodig omdat het na 90 minuten 0-0 was, hield hij AZ van het scoren af door twee reddingen op schoten van invaller Wout Weghorst. Daarmee was Nienhuis op weg naar eeuwige roem in Friesland. Ook in de penaltyreeks was hij goed (AZ miste twee strafschoppen), maar uiteindelijk toch net niet goed genoeg. Krul werd de held, AZ won de penaltyreeks met 3-2. De vijfde penalty van AZ werd benut door Weghorst, waarna Barto voor Cambuur miste.

Videoscheidsrechter

Eerder op de avond dacht AZ de finale al te hebben gehaald, maar de technologische hulpmiddelen verpestten het Alkmaarse feest. Nadat zondag bij Feyenoord-PSV de doellijntechnologie een beslissende rol speelde, was het nu de videoscheidsrechter die doorslaggevend was. Stijn Wuytens kopte raak in blessuretijd. Toch nog 1-0, aan het eind van een slopende wedstrijd, toch nog zonder verlenging de finaleplaats veiliggesteld. Dacht iedereen. De ontlading was enorm, de 1-0 werd groots gevierd. Totdat scheidsrechter Kevin Blom er een abrupt eind aan maakte. Hij keurde het doelpunt af en maakte het inmiddels bekende ‘videoschermgebaar’. En de beelden waren duidelijk: Levi Garcia had doelman Nienhuis met een flinke duw uit balans gebracht. Die overtreding was niet gezien door Blom, maar wel geconstateerd door videoscheidsrechter Dennis Higler.

In plaats van de finaleplaats al te kunnen vieren, moest AZ zich dus opladen voor een verlenging. Cambuur, dat voor rust goed had meegedaan maar in de tweede helft steeds verder werd teruggedrongen, bleef weer heel knap overeind tegen een eredivisieclub. De ongeveer tweeduizend Cambuurfans (1100 in het uitvak en nog honderden op de hoofdtribune) genoten dan ook volop. De toch al historische avond – het was voor het eerst in de geschiedenis dat Cambuur de halve finale had bereikt – kon ze niet lang genoeg duren.

Vijfde keer

Voor AZ was het allemaal iets gewoner, want dat stond al voor de vijfde keer in zes jaar in de halve finale. Maar slechts één keer, in 2013, werd vervolgens ook echt de finale gehaald – en gewonnen. De hunkering naar een finaleplaats was derhalve ook bij AZ groot.

AZ begon het duel toch weer zonder Ron Vlaar. De centrale verdediger was wel fit, maar trainer John van den Brom vindt dat hij nog te weinig wedstrijdritme heeft. In de spits kreeg Fred Friday zoals verwacht de voorkeur boven Wout Weghorst. Het werd een moeizame avond voor Friday. Hij zag vooral heel veel gele shirts om zich heen. Want dat is de strijdwijze van Cambuur: met een vijfmansverdediging proberen de boel dicht te houden, met de linies bijzonder kort op elkaar spelend en dan bij balbezit zo snel mogelijk de middenvelders en de aanvallers aan het werk zien te zetten. Het Oranje-systeem van het WK van 2014, zeg maar.

Zo doet Cambuur het in de competitie met succes en zo wist het in het bekertoernooi de grotere clubs Ajax en FC Utrecht te verslaan. Die overwinningen hadden het vertrouwen in Leeuwarden een flinke oppepper gegeven. Terecht, zo bleek. Ook AZ had moeite met de speelwijze van Cambuur, zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht. Al in de tiende minuut stond middenvelder Sander van de Streek bijna alleen voor doelman Tim Krul. Een uiterste ingreep van Derrick Luckassen voorkwam op het laatste moment dat Van de Streek kon uithalen.

Te voorzichtig

Wellicht kwam het door die waarschuwing dat AZ de rest van de eerste helft te voorzichtig de aanval zocht. Het tempo lag te laag, er was te weinig variatie. Cambuur bleef dan ook eenvoudig overeind en kwam via Jordy van Deelen en Martijn Barto zelf ook gevaarlijk door.

Na rust schroefde AZ het tempo op en toonden de backs Mattias Johansson en Ridgeciano Haps meteen al meer drang naar voren. Het leverde in het eerste kwartier na rust de beste kansen op. Dat het geen 1-0 werd, mocht Friday zich aanrekenen. Hij kreeg twee grote kansen, maar miste ze.

Tim Krul

Die tweede kans, na tien minuten in de tweede helft, ontstond na een razendsnelle counter van AZ, opgezet door een harde, lage uittrap van Krul. Had Friday de kans benut, dan zou dat voor Krul dé revanche zijn geweest op de kritiek in de afgelopen weken. Een minuut voordat hij de counter inleidde, had hij namelijk een cruciale redding op een schot van Jergé Hoefdraad. Zo toonde Krul dan toch zijn waarde, wat hij later in de strafschoppenserie nog eens dunnetjes over deed.

Het schot van Hoefdraad was ook meteen het laatste dat Cambuur in aanvallend opzicht kon uitrichten. De rest van de tweede helft had het niet meer de kracht en de finesse om er echt gevaarlijk uit te komen. AZ was de betere en de sterkere. Doelpunten bleven echter uit, ook in de verlenging (waarin Rens van Eijden nog een rode kaart kreeg), waarna het aankwam op strafschoppen.

AZ: Krul; Johansson, Luckassen, Van Eijden, Haps; Rienstra, Seuntjens (60. Van Overeem), Wuytens; Jahanbakhsh, Friday (74. Weghorst), Garcia (90. Dos Santos).

Cambuur: Nienhuis; Van Deelen, Steenvoorden (120. Mannes), Schilder, Peersman, Blackson (67. Tissoudali); Van de Streek, Bakker, Monteiro; Barto, Hoefdraad (67. Lilipaly).