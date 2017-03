Bij Cambuur bewegen ze lekker ‘door elkaar heen’

Foto Ton de Jong Een training van Cambuur in het stadion, eerder deze week.

LEEUWARDEN - Cambuur zal zich donderdagavond in de halve finale tegen AZ niet gaan ‘verstoppen’, belooft trainer Sipke Hulshoff.

Door Theo Brinkman - 2-3-2017, 9:29 (Update 2-3-2017, 9:29)

,,We gaan met lef en plezier spelen. Die woorden komen hier dagelijks terug. Tegen FC Utrecht hebben we laten zien dat je een kans hebt als je zelf alle remmen los gooit.’’

Hulshoff weet niet precies in welke opstelling hij AZ moet verwachten, maar dat maakt hem niet uit. ,,We hebben onze manier van spelen klaar. Die is duidelijk voor de spelers. En we kunnen verschillende systemen spelen met dezelfde spelers – als het nodig is kunnen we dat heel snel omzetten tijdens een wedstrijd.’’

Een van de belangrijke spelers bij Cambuur is aanvaller Martijn Barto, de man die in de vorige ronden scoorde tegen Ajax en FC Utrecht. ,,Wie toen mijn directe tegenstanders waren, weet ik eerlijk gezegd niet eens precies. Daar ben ik nooit zo erg mee bezig. Ik zwerf altijd veel. Ik moet op de juiste momenten op de juiste plaats vrijlopen. Dat is het lekkere aan ons spel. We krijgen de vrijheid om door elkaar heen te bewegen.’’

Barto is naar eigen zeggen ‘al drie weken bezig’ met de halve finale. ,,Normaal gesproken kijk ik niet heel veel voetbal op televisie, maar de afgelopen weken heb ik wel steeds naar AZ gekeken. En op de club krijg je alvast wat beelden te zien.’’

,,Het stadion kennen we, ook dat ‘visualiseer’ je alvast. Het is een redelijk groot veld, dus het zal verdedigend veel kracht kosten. Maar je weet ook dat er ruimte komt. Die moeten we op een goede manier bespelen.’’