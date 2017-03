Thuisvoordeel van AZ tegen Cambuur geen abc'tje [video]

John van den Brom: ,,We hebben respect voor Cambuur, maar we zijn het aan onze stand verplicht te winnen van Cambuur.'' Foto Theo Brinkman

ALKMAAR - Zowel bij AZ als bij Cambuur waren direct na de loting de meningen hetzelfde: AZ heeft mazzel dat het de halve finale van het bekertoernooi donderdagavond thuis mag spelen. Toch valt te bezien of dat inderdaad een groot voordeel is. AZ heeft dit seizoen moeite om thuiswedstrijden te winnen.

Door Theo Brinkman - 1-3-2017, 19:27 (Update 1-3-2017, 20:04)

Van de elf thuiswedstrijden in de competitie werden er slechts drie gewonnen. Zes keer werd er gelijk gespeeld en twee keer verloren.

Een verklaring voor die teleurstellende reeks heeft trainer John van den Brom wel. ,,We spelen thuis aanvallender dan uit, dat wordt ook van ons verwacht. We zetten eerder druk. Daardoor creëren we meer kansen, maar dat we zo ‘hoog’ spelen heeft ook gevolgen voor het verdedigen. Daar hebben we problemen mee gehad.’’

'Intenties blijven hetzelfde'

Afgelopen zondag kreeg PEC Zwolle in de tweede helft enkele riante kansen in de tegenaanval. AZ had geluk dat PEC slechts één keer scoorde, waardoor het nog 1-1 werd. De magere resultaten op eigen veld zijn voor Van den Brom geen aanleiding het tegen Cambuur anders te gaan doen.

,,Nee, de aanvallende intenties blijven hetzelfde. Maar we zullen heel goed met elkaar moeten blijven afstemmen hoe we met de tegenaanval omgaan. Het kan niet zo zijn dat we met zijn allen naar voren rennen. We zullen ook aan verdedigen moeten denken. Sámen verdedigen, met zijn allen. Want ook Cambuur heeft voorin prima spelers lopen die het verschil kunnen maken. Kijk maar naar die wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. Die beelden zeggen genoeg.’’

'Niet bang voor onderschatting'

Cambuur versloeg Ajax in de achtste finale (2-1 in Leeuwarden) en FC Utrecht in de kwartfinale (2-2 in Utrecht, daarna winst in de strafschoppen). De eerstedivisieclub ruikt dan ook mogelijkheden om de finale te halen. ,,Dat is logisch. Maar toch moeten wij winnen. We hebben respect voor Cambuur, maar we zijn het aan onze stand verplicht te winnen. Of ik bang voor onderschatting? Nee, iedereen weet wat het belang van deze wedstrijd is.’’

