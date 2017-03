Wat liever: promotie, of de KNVB beker winnen?

Foto Ton de Jong Sipke Hulshoff, trainer van Cambuur. ,,Toen ik dat Engelse clubje Lincoln zag, moest ik wel even aan ons denken.’’

LEEUWARDEN - Cambuur staat momenteel zesde in de eerste divisie en maakt dus nog volop kans op de play-offs en promotie. Maar de club staat donderdag ook in de halve finale van de KNVB beker tegen AZ. Aan drie man de vraag: ’Wat liever: de beker winnen, of promoveren naar de eredivisie?’

Door Theo Brinkman - 1-3-2017, 14:31 (Update 1-3-2017, 14:31)

Sipke Hulshoff, trainer: ,,Sportief gezien is promoveren voor Cambuur het meest aantrekkelijke. Maar aan de andere kant: dit bekertoernooi is once in a lifetime. Ik zag vorige week op televisie die trainer van dat Engelse clubje, Lincoln. Dat speelt op het vijfde niveau en won in de laatste minuut van Burnley, dat in de Premier League speelt. Toen moest ik wel een beetje aan ons denken. Het gebeurt bijna nooit dat een eerstedivisieclub zo ver komt. De laatste tijd gaat wel eens door mijn hoofd ‘hoe zou het zijn als we van AZ winnen’. Nou, dan staat hier vier-, vijfduizend man op het plein als we terugkomen. Dat wordt dan een avond om nooit meer te vergeten.’’

Gerald van den Belt, technisch directeur: ,,De finale hálen zou ik al fantastisch vinden. Dus als we de finale halen of we promoveren, dan ben ik een gelukkig mens.’’

Martijn Barto, speler: ,,Lastige vraag, maar dan ga ik toch voor promotie naar de eredivisie. De beker leeft nu op dit moment heel erg. Maar als je promoveert, heb je daar minimaal een jaar heel veel plezier van. En we hebben het drie jaar meegemaakt: de eredivisie is het mooiste wat er is. Daar wil je zo snel mogelijk naar terug. Het is toch anders of je naar Achilles’29 en Oss moet of dat je naar Feyenoord, Ajax en Vitesse gaat.’’