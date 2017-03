’Hier in Leeuwarden zou AZ kansloos zijn’

Foto Orangepictures/Roel Bos Martijn Barto, ’bekerheld’ van Cambuur, juicht na zijn eerste doelpunt tegen Ajax in de achtste finale.

LEEUWARDEN - Al weken gaat het in Leeuwarden over maar één ding: de halve finale tegen AZ. Met elfhonderd supporters komt Cambuur donderdag naar Alkmaar, maar dat zouden er gemakkelijk vijfduizend zijn geweest als er genoeg kaarten waren geweest. De club leeft. Bij de fans heerst onvervalste cupkoorts. Nooit eerder kwam Cambuur zo ver in het KNVB bekertoernooi.

Door Theo Brinkman - 1-3-2017, 9:56 (Update 1-3-2017, 9:56)

Cambuur kijkt al weken uit naar de halve finale van de KNVB beker

,,Het is jammer dat we naar Alkmaar moeten. Als we hier hadden gespeeld, was AZ kansloos geweest’’, zegt een supporter van Cambuur terwijl hij naar de training van zijn club zit te kijken. Aan vertrouwen geen gebrek. AZ boezemt hem geen angst in.

Natuurlijk is Cambuur ‘maar’ een eerstedivisieclub en staat AZ vijfde in de eredivisie, dus het is duidelijk dat AZ de favoriet is, ‘maar datzelfde gold toen we naar FC Utrecht moesten’. ,,Dus we weten dat het kan. En ons middenveld is veel beter dan dat van AZ’’, zegt Frans (67). ,,AZ heeft een heel statisch middenveld, vind ik. Wij hebben daar veel meer beweging en snelheid.’’

Verdediging van AZ

De eclatante 4-0 overwinning op concurrent MVV, afgelopen vrijdag, heeft in Leeuwarden het vertrouwen verder opgekrikt. Ja, ze weten wel dat AZ ’normaal gesproken’ wint van hun club. Maar toch. ,,Heb je die verdediging van AZ gezien? Dat centrum kan er toch he-le-maal niks van!’’, zegt een van de mannen bij de training.

Dat wordt technisch directeur Gerald van den Belt, die ook naar de training zit te kijken, toch iets te veel. Hij trapt op de rem. ,,Nou, dat dachten we laatst ook tegen De Graafschap, hè, dat het wel zou lukken. Toen kwamen we van een koude kermis thuis. Dus laten we nu maar eventjes normaal blijven doen’’, zegt hij, de 3-0 nederlaag in herinnering roepend.

Volksclub

Maar ja, ‘normaal doen’ en ‘relativeren’ zijn nou juist niet de sterkste punten van de gemiddelde Cambuur-supporter. Dat weet Van den Belt natuurlijk ook. Hij houdt wel van de instelling van de Cambuur-supporters. ,,Dit is een volksclub. De fans hebben een ongezouten mening. De Duitse uitdrukking ‘himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt’ is hier bij uitstek van toepassing. Als het goed gaat, gaan de fans echt helemaal los. Moet je kijken hoe veel mensen hier stonden toen we in de kwartfinale van FC Utrecht hadden gewonnen. Maar als het slecht gaat…’’

Trainer Sipke Hulshoff weet er alles van. ,,Het is alles of niks, er zit niks tussenin. Ik weet niet beter, ik kom hier al van jongs af aan.’’ Hulshoff stond als klein jochie al op de tribune bij Cambuur. Als tiener voetbalde hij er in de B- en de A-junioren. Als trainer werkte hij er jarenlang – eerst in de jeugdopleiding en later bij het eerste elftal. Dit seizoen begon Hulshoff als assistent-trainer, maar in het najaar werd hij doorgeschoven toen Rob Maas werd ontslagen. Met Hulshoff ging het zo goed dat de clubleiding hem voor de groep liet staan, vergezeld door zijn assistenten Arne Slot en Jan Bruin. Waarschijnlijk volgend seizoen ook weer. ,,Daar moeten we het binnenkort over hebben, maar ik zou niet weten waarom er verandering in zou moeten komen’’, zegt Hulshoff. ,,Ik denk dat de hele club heel erg tevreden over ons is.’’

In het huidige succes speelde Martijn Barto een grote rol. Tegen Ajax (2-1 overwinning) scoorde hij twee keer, tegen FC Utrecht (2-2, winst na strafschoppen) één keer. Ook hij roemt de sfeer rond de club.

Twee kratjes bier

,,Zulke avonden zijn fantastisch, dan is iedereen euforisch. Kom je thuis, worden er twee kratjes bier bezorgd. En de volgende dag een taart met een mooie foto. Het is voor deze club natuurlijk ook uniek om zo ver te komen. Ik heb ook de andere kant meegemaakt: de degradatie, vorig jaar. Dat ging de mensen niet in de koude kleren zitten, dan moeten ze hun emoties kwijt. En aangezien ik in Leeuwarden woon, krijg ik dan wel het een en ander te horen. Maar dat mag. Die mensen leven gewoon enorm mee. De club is alles voor ze.’’

Dat merkt ook Hulshoff, als inwoner van Leeuwarden. ,,Waar ik ook kom, of het nou de benzinepomp is, de bakker of de supermarkt: iedereen wil het gewoon even over die wedstrijd tegen AZ hebben. Of we gaan winnen, hoe we gaan spelen, of we er klaar voor zijn. Echt, het gaat maar over één ding. Deze wedstrijd.’’