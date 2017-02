Amateurs Zuidland 3 dagen AZ uit na Franse afstraffing

ALKMAAR - De schrik zit er bij AZ daags na de 7-1 nederlaag uit tegen Olympique Lyon nog goed in. Maar er is goed nieuws: de amateurs van Zuidland 3 willen AZ maar al te graag helpen om het zelfvertrouwen te hervinden.

Op de Facebook-pagina van AZ daagt het derde elftal van de Zuid-Hollandse vereniging trainer John van den Brom en zijn mannen uit voor een oefenwedstrijd. ’ Beste meneer Van den Brom. Aangezien onze wedstrijd tegen Simonshaven 3 morgen is afgelast en wij als liefhebbers toch graag een balletje trappen, lijkt het ons uitermate geschikt een oefenduel tegen elkaar te spelen. Nu verkeren wij - na een slepende winterstop - niet in een blakende vorm. En dat lijkt me voor een club als de uwe nu precies het juiste recept na de 7-1 nederlaag van gisteravond tegen Olympique Lyon.’

Het is sterk de vraag of AZ op de uitnodiging ingaat. Zondag wacht immers de Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle.