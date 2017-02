Max Huiberts: ’Dit is gewoon een schande’

Foto Ed van de Pol Ridgeciano Haps passeert Rachid Ghezzal. Met een slechte pass op ploeggenoot Wuytens leidde Haps in de vierde minuut de grote nederlaag in.

LYON - Met het schaamrood op de kaken liep Max Huiberts gisteravond na Olympique Lyon – AZ (7-1) door de catacomben van het stadion. De directeur voetbalzaken had geen goed woord over voor de spelers. ,,Als teamprestatie is dit een zwarte dag.’’

Door Theo Brinkman - 24-2-2017, 0:25 (Update 24-2-2017, 0:25)

,,Dit is gewoon een schande. Zo’n vernedering heb ik nog nooit meegemaakt in de tijd dat ik bij deze club zit’’, zei Huiberts. ,,Natuurlijk is Olympique een goede ploeg, maar jezelf op deze manier laten vernederen kan niet. En dat...