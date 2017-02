Max Huiberts: ’Dit is gewoon een schande’

Foto Ed van de Pol Ridgeciano Haps passeert Rachid Ghezzal. Met een slechte pass op ploeggenoot Wuytens leidde Haps in de vierde minuut de grote nederlaag in.

LYON - Met het schaamrood op de kaken liep Max Huiberts gisteravond na Olympique Lyon – AZ (7-1) door de catacomben van het stadion. De directeur voetbalzaken had geen goed woord over voor de spelers. ,,Als teamprestatie is dit een zwarte dag.’’

Door Theo Brinkman - 24-2-2017, 0:25 (Update 24-2-2017, 2:18)

,,Dit is gewoon een schande. Zo’n vernedering heb ik nog nooit meegemaakt in de tijd dat ik bij deze club zit’’, zei Huiberts. ,,Natuurlijk is Olympique een goede ploeg, maar jezelf op deze manier laten vernederen kan niet. En dat dat juist in deze periode gebeurt, een periode waarin het erom gaat en straks de prijzen worden verdeeld, dat baart me wel zorgen, ja. Dan vraag je je af of de spelers wel beseffen waar het om gaat. Dat ik me daar zorgen om maak, dat lijkt me niet zo raar.’’

De wedstrijd was na een kwartier al gespeeld, toen Olympique op 2-0 stond. ,,Simpele taken werden niet opgepakt. Ik snap dat het moeilijk is om met je tegenstander mee te lopen als je al 4-1 achter staat, maar dat zal toch moeten, hoor. Een ploeg als Olympique Lyon haalt echt het gas er niet af. Zo’n ploeg weet dat je een tegenstander moet vernederen als het kan. En wij hebben dat laten gebeuren.’’

Terwijl Huiberts door de catacomben liep, zat het elftal nog in de kleedkamer na te praten. De deur was dicht en bleef dicht. Zo’n drie kwartier kwam er een geen speler en trainer naar buiten. Huiberts hield zich afzijdig.

’Ver verwijderd van top’

,,Wij hebben een heleboel spelers in onze selectie die graag een stap omhoog willen maken. Spelers die AZ zien als een opstap naar iets groters. Nou, die hebben vandaag kunnen zien wat er nodig is om zo’n stap te maken. En ze hebben ook kunnen zien dat ze daar nog heel ver van verwijderd zijn. Als ze vandaag niet het signaal hebben gekregen dat er meer nodig is om de top te halen, dan weet ik het niet meer.’’

De vraag is hoe deze 7-1 nederlaag, deze vernedering in Lyon, de komende tijd doorwerkt. ,,Dat vraag ik me ook af, ja. Hopelijk valt bij de spelers het kwartje. Of er nu spelers gaan muiten? Nou, dat lijkt me niet. Wie zou dat moeten gaan doen? Er is niet één speler die nu de pretentie moet hebben dat hij zeker is van zijn plek.’’

Discussie in de kleedkamer

Toen trainer John van den Brom uiteindelijk verscheen, kon ook hij zijn zorgen niet camoufleren. ,,Er is goed gediscussieerd in de kleedkamer. Dat is een begin om hier uit te komen met zijn allen. Maar dat zal wel vertaald moeten worden in de trainingen en de wedstrijden. Eens te meer is vanavond gebleken dat het voor ons ophoudt als je niet bereid bent om elkaar te helpen. Misschien is het wat dat betreft wel eens goed dat het 7-1 geworden is. Dat de spelers zien dat je hier niet mee wegkomt.’’

Terugkerend probleem in de ploeg is het omgaan met teleurstelling. ,,Dat zie je nu ook weer. We gingen hier met goede moed heen, en dan geef je na drie minuten de 1-0 weg. Dan zie je dat dat meteen iets doet met ons elftal. Dat zijn we hele wedstrijd eigenlijk niet meer te boven gekomen’’, aldus Van den Brom.