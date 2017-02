AZ radeloos en reddeloos in Lyon

Foto Ed van de Pol Ron Vlaar grijpt naar zijn hoofd. Andere spelers van AZ kijken vertwijfeld om zich heen na weer een tegendoelpunt.

LYON - Zestien minuten slechts waren er gespeeld in Lyon toen de spelers van AZ alweer verlangden naar de hotelkamer en de terugvlucht naar Schiphol. De hoop op ‘een mooie pot en een goed resultaat’ bleek ijdele hoop te zijn geweest. Van alle goede bedoelingen kwam niets terecht – AZ blameerde zich op bezoek bij Olympique Lyon en leed de grootste Europese nederlaag uit de clubgeschiedenis.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 23-2-2017, 23:17 (Update 23-2-2017, 23:17)

Na 1-4 in Alkmaar, die nog geflatteerd te noemen was, volgde donderdagavond een regelrechte afstraffing. Na zestien minuten was het 2-0, bij rust was het al 4-1. Zo aanvallend en leuk als AZ een week geleden speelde, zo armetierig was het nu: 7-1. Doelpunten van Nabil Fekir (3), Maxwel Cornet, Sergi Darder, Houssem Aouar en Mouctar Diakhaby maakten het tot een vreselijke avond voor AZ. Slechts Levi Garcia scoorde tegen.

Hulpeloos liep AZ over het veld. Het schitterende Parc Olympique Lyonnais, een moderne voetbaltempel waar volgend jaar de finale van de Europa League wordt gespeeld, was voor AZ geen droomtheater maar een martelkamer. Even niet opletten en daar was weer de pijnscheut van een tegentreffer.

In dit soort wedstrijden konden spelers zich in de kijker spelen bij grotere clubs, had trainer John van den Brom de spelers voorgehouden. Maar donderdagavond zal niet één speler van AZ een krulletje achter zijn naam hebben gekregen, of vooruit, misschien Levi Garcia een voorzichtig kruisje met potlood.

Ridgeciano Haps, de geroemde linksback, presteerde het om na drie minuten de bal niet in de voeten van collega Stijn Wuytens te schuiven, maar in de loop van Olympique-aanvaller Nabil Fekir. Merci bien, zei Fekir en hij schoot de bal langs Tim Krul.

Daarmee ging voor Krul ook al meteen een wens in rook op. Hij wil graag een keer de nul houden bij AZ, zei hij woensdagavond. Helaas. In zijn vijfde wedstrijd voor de club liep het aantal tegendoelpunten op naar zeventien.

Met gebogen hoofd zocht Ron Vlaar na 45 minuten de catacomben op. Hoofdschuddend. Bij de zijlijn kreeg hij een bemoedigend tikje van Rens van Eijden, die hem in de tweede helft kwam vervangen, zoals vooraf was afgesproken. Vlaar maakte na bijna drie maanden zijn rentree, maar uit voorzorg niet langer dan één helft. Lange tijd kwakkelde hij met een kuitblessure, lange tijd waren er twijfels. Hij trainde wel mee, maar niet altijd volledig. Wanneer hij ongeveer weer zou kunnen spelen, was steeds de vraag waarop het antwoord niet gegeven kon worden. Tot nu. Vlaar voelde zich goed genoeg om te starten. Dat het meteen een grote wedstrijd was, maakte hem niet uit. Je bent klaar of je bent niet klaar.

De rentree van Vlaar was niet de enige wijziging bij AZ. In de spits had Fred Friday de voorkeur gekregen boven Wout Weghorst. Drie weken geleden stond Friday tegen PSV ook in de basis, maar toen was dat nog omdat Weghorst geschorst was. Nu, na enkele mindere wedstrijden van Weghorst mocht Friday het opnieuw vanaf de aftrap laten zien. Of hij momenteel beter is dan Weghorst, daarover valt aan de hand van gisteravond echter geen zinnig woord te zeggen. AZ kwam weinig in de buurt van Friday. De ene keer dat hij in kansrijke positie stond, zag Garcia hem over het hoofd.

Voor Olympique Lyon was het een heerlijk avondje. Het kon het zich permitteren de sterspelers Lacazette en Tolisso rust te geven. Ook hun vervangers waren veel te goed voor dit AZ. Het tweetal kwam in de slotfase alsnog in het veld en prompt liep de score nog snel op naar 7-1.

Olympique Lyon-AZ 7-1.

4. Fekir 1-0, 17. Cornet 2-0, 26. Garcia 2-1, 27. Fekir 3-1, 34. Darder 4-1, 78. Fekir 5-1, 85. Aouar 6-1, 89. Diakhaby 7-1.

Olympique Lyon: Lopes; Rafael, Mapou, Diakhaby, Jallet; Ferri, Tousart (81. Tolisso), Darder; Ghezzal (76. Lacazette), Fekir, Cornet (63. Aouar).

AZ: Krul; Johansson, Vlaar (46. Van Eijden), Wuytens, Haps; Luckassen, Jahanbakhsh (72. Seuntjens), Rienstra; Bel Hassani, Friday (77. Weghorst), Garcia.