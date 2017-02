Grootste nederlaag AZ ooit in Europees duel

ANP Pro Shots Olympique Lyon - AZ, Parc Olympique Lyonnais Stadion.

LYON - AZ werd in Frankrijk vernederd door Olympique Lyon: 7-1. Het betekende de grootste nederlaag ooit in Europa van de Alkmaarse ploeg, die vorige week in eigen huis al met 4-1 had moeten buigen voor Lyon.

Van den Brom sprak toen nog van ,,een geflatteerde uitslag'' en koesterde de hoop dat AZ het Lyon in de return nog lastig zou kunnen maken. De trainer kwam echter bedrogen uit.

Binnen 35 minuten stond de uitslag van een week eerder op het scorebord, wederom in het voordeel van de Fransen. Ook met vijf nieuwelingen in de basis en topschutter Alexandre Lacazette op de bank was Lyon veel te sterk voor AZ, dat de doelpunten kinderlijk eenvoudig weg gaf.

Van den Brom had zijn spelers voorgehouden dat ze zich in het imponerende Parc OL in de kijker konden spelen. De trainer wees op Jeffrey Gouweleeuw, de verdediger die een seizoen eerder tijdens de Europese duels met FC Augsburg een transfer naar de Bundesliga had verdiend. De Alkmaarse voetballers maakten donderdag echter vooral antireclame voor zichzelf.

Al na drie minuten ging het achterin helemaal mis. Linksback Ridgeciano Haps speelde de bal onzorgvuldig terug op Stijn Wuytens en Nabil Fekir profiteerde dankbaar (1-0). Na een kwartier sneed Lyon weer heel makkelijk door de defensie van AZ.

De opgekomen vleugelverdediger Christophe Jallet vond voor het doel de vrijgelaten Maxwell Cornet en hij verdubbelde de voorsprong.

Levi Garcia deed in de 26e minuut wel iets terug namens AZ, maar een minuut later lag de bal er aan de andere kant ook al weer in. Fekir schoot de bal via het lichaam van Derrick Luckassen langs de kansloze Tim Krul. De doelman ging even later traag naar de grond bij een schot van Sergi Darder en liet de bal onder zijn armen door vliegen.

Het laatste restje geloof bij AZ was toen al lang verdwenen. Na rust, toen de teruggekeerde aanvoerder Ron Vlaar was gewisseld, werd het leed alleen maar erger. Fekir, Houssem Aouar en Mouctar Diakhaby zorgden ervoor dat de Alkmaarse ploeg een historische afgang beleefde: 7-1.