AZ gaat af bij Lyon: 7-1

ANP Pro Shots Olympique Lyon - AZ, Parc Olympique Lyonnais Stadion

LYON - Voor AZ is het Europese seizoen geëindigd in een grote deceptie. Voor de ploeg van trainer John van den Brom liep de return tegen Olympique Lyon donderdag uit op een afstraffing: 7-1.

AZ met Vlaar en Friday tegen Lyon

Ron Vlaar maakt donderdagavond na bijna drie maanden afwezigheid zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger verschijnt met de aanvoerdersband om zijn bovenarm aan de aftrap voor de return in de Europa League tegen Olympique Lyon. Trainer John van den Brom geeft Fred Friday voorin de voorkeur gegeven boven topschutter Wout Weghorst. De spits die in de eredivisie al tien doelpunten maakte, moet in Lyon op de bank beginnen.

Lees verder...

De Franse ploeg had vorige week in Alkmaar de eerste confrontatie in de knock-outfase van de Europa League al met 4-1 gewonnen.

Binnen 35 minuten stond de eindstand van de eerste wedstrijd ook in Lyon al op het scorebord, weer in het voordeel van de Franse club. Nabil Fekir (twee), Maxwell Cornet en Sergi Darder scoorden voor Lyon, tussendoor deed Levi Garcia iets terug namens AZ.

In de tweede helft maakten Fekir, Houssem Aouar en Mouctar Diakhaby het leed van AZ nog groter.

Bij AZ maakte aanvoerder Ron Vlaar na bijna drie maanden afwezigheid zijn rentree. De verdediger bleef, zoals vooraf afgesproken, na rust achter in de kleedkamer.

