Vlaar is er klaar voor: ‘Dit is de slagroom’

Ron Vlaar geconcentreerd bezig tijdens de training op woensdagavond in het Parc Olympique Lyonnais. Foto Ed van de Pol

LYON - Hoewel Ron Vlaar bijna drie maanden geen wedstrijd speelde, staat hij donderdagavond misschien met AZ aan de aftrap tegen Olympique Lyon. ,,Dat zou kunnen. Ik ben fit, anders was ik niet meegegaan’’, zegt de verdediger.

Door Theo Brinkman - 23-2-2017, 10:18 (Update 23-2-2017, 11:19)

Vlaar speelde begin december zijn laatste wedstrijd. Daarna kwakkelde hij met een kuitblessure. In januari leek hij op de terugweg, maar viel zijn herstel toch weer tegen. Nu is hij verder dan toen, zegt hij na de training in het stadion van Olympique Lyon. ,,Ik...