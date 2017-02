Weghorst in Europa: tranen, shirts en een litteken

Foto Ed van de Pol De selectie van AZ traint in het Parc Olympique Lyonnais.

LYON - Wie zijn fantasie woensdagavond de vrije loop liet gaan, zag tijdens de training van AZ zestigduizend toeschouwers zitten en hoorde nog de echo van het gejuich van Cristiano Ronaldo. Hier in Lyon kopte hij afgelopen zomer Portugal naar de EK-finale. Donderdagavond speelt AZ in hetzelfde stadion, het Parc Olympique Lyonnais. Een mooi podium, maar voor AZ wel het eindstation in de Europa League. „Normaal gesproken wel, ja. Alleen een heel groot wonder kan ons redden. Jammer dat het vorige week zo gelopen is”, zegt Wout Weghorst.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 23-2-2017, 8:31 (Update 23-2-2017, 8:31)

Met tranen in zijn ogen liep Wout Weghorst in december het veld af na de 3-2 overwinning op Zenit St. Petersburg. Het waren tranen van vreugde. Bij Weghorst liggen vreugde en boosheid dicht onder de oppervlakte. Hij is een emotioneel type. „Ja, ik deed nog mijn best om het een beetje te verbergen, maar dat lukte niet erg.”

Weghorst genoot. Tot vorig jaar bestond Europees voetbal voor hem uit herinneringen aan bijvoorbeeld Feyenoord-Dortmund (finale Uefacup, 2002) en AZ-Sporting Lissabon (halve finale Uefacup, 2005).

Op televisie

„Die wedstrijden zag ik als jongen op televisie. Van later herinner ik me een uitwedstrijd van FC Twente tegen Rubin Kazan of zo, bij min dertig volgens mij. Europees voetbal, dat zijn toch speciale wedstrijden met bijzondere omstandigheden. In die tijd dacht ik niet dat ik zelf ooit zulke wedstrijden zou spelen, maar nu lukte me dat toch maar mooi met AZ. En dan winnen we ook nog van Zenit en overleven we de groepsfase. Vandaar die emoties na die overwinning. Ik zat er hélemaal in, vond het mooi dat je zoiets met zijn allen voor elkaar krijgt.”

Elf Europese wedstrijden speelde AZ tot dusver dit seizoen. Vier in de voorronde, zes in de groepsfase en één tegen Lyon. De campagne begon eind juli op eigen veld tegen PAS Giannina. „De uitwedstrijd tegen die Grieken vond ik meteen al heel speciaal. We kwamen al snel op voorsprong, dus in de slotfase waren we wel zo’n beetje zeker van de volgende ronde. Het was een klein stadionnetje, maar het publiek ging heel erg tekeer. Toen heb ik op het veld echt even staan te genieten. ’Dit is echt Europees voetbal’, dacht ik.”

Herinneringen

Het Parc Olympique Lyonnais is tien keer groter dan het stadionnetje in Athene, maar dat maakt Weghorst niet uit. „Natuurlijk kan het mooi zijn om in zo’n groot stadion te spelen. Maar ik heb liever zo’n klein stadion dat helemaal vol zit, dan een groot stadion dat halfleeg is.”

Na de 1-4 nederlaag in de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon is er geen hoop meer op de volgende ronde. Wat rest van de Europese campagne zijn herinneringen, shirts en een litteken.

De herinneringen koestert hij, zoals die aan zijn eerste Europese doelpunt, uit tegen Dundalk FC. Zijn ouders en broers waren erbij – dat maakte het nog specialer. „Ik voel me echt bevoorrecht dat ik dit allemaal meemaak. Ik probeer er ook echt van te genieten, van die uitwedstrijden. Hopelijk lukt het ons om volgend seizoen weer Europa in te gaan.”

Leuk voor later

Shirts heeft Weghorst van alle tegenstanders. Van Alexandre Lacazette (de spits van Lyon die vorige week twee keer scoorde) tot Javi Garcia (de verdediger van Zenit die Weghorst een elleboog gaf). „Dat vind ik leuk voor later. Als het even kan probeer ik shirtjes te ruilen met een van de mooiere spelers, maar ik heb er bijvoorbeeld ook eentje van een verdediger van PAS Giannina waar ik de naam niet van weet.”

De elleboog van Garcia leverde Weghorst een gebroken neus en een snee in zijn wang op. Vijf maanden later is onder zijn linkeroog het litteken nog altijd te zien. „Ja, dat valt me een beetje tegen. Ik had gedacht dat dat wel weg zou gaan. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel weer mooi. Het is een souvenir van het Europese voetbal. Ik weet nu in elk geval hoe het eraan toegaat. Die jongens draaien hun hand niet om voor zo’n overtreding.’’

Olympique Lyon-AZ (zestiende finales Europa League), donderdagavond 21.05 uur.