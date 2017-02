Vlaar kan spelen, zegt Van den Brom

De warming-up voor de training in het Parc Olympique Lyonnais. Foto Theo Brinkman

LYON - Hoewel Ron Vlaar bijna drie maanden geen wedstrijd speelde, staat hij donderdagavond misschien met AZ aan de aftrap tegen Olympique Lyon. ,,Dat zou kunnen. Hij is fit, anders was hij niet meegegaan’’, zegt trainer John van den Brom.

Door Theo Brinkman - 22-2-2017, 19:29 (Update 22-2-2017, 19:29)

AZ verloor de heenwedstrijd vorige week met 1-4 en is dus normaal gesproken uitgeschakeld. Plaatsing voor de achtste finale is derhalve geen reëel doel meer. Een goede wedstrijd spelen en hopelijk een eervol resultaat behalen, daar gaat het voor AZ donderdagavond om. ,,We zijn hier niet op vakantie en gaan ons hier kranig weren. En we gaan spelen voor een goed resultaat, dat lijkt me duidelijk.’’

Ervaring

Liefst 24 spelers nam Van den Brom woensdag mee naar Frankrijk, waar er normaal gesproken 20 of 21 meegaan naar een Europese uitwedstrijd. ,,We willen zoveel mogelijk jongens deze ervaring meegeven. En de wedstrijden volgen zich nu snel op, we hebben vier wedstrijden in tien dagen. Dus misschien hebben we zondag tegen PEC Zwolle andere spelers nodig dan morgen tegen Lyon. Ook daarom hebben we deze grote groep meegenomen en alle spelers erbij betrokken.’’

Vrije dag

Om de spelers op weg naar die drukke periode wat rust te gunnen, gaf Van den Brom de selectie dinsdag vrijaf. ,,Dat was niet gepland. Maandag hebben we dat besloten. We waren al zeventien dagen in de weer, met trainen en wedstrijden spelen. De spelers hadden weinig vrij gehad. Een vrije dag kan de jongens een beetje afleiding geven, het is lekker als ze mijn kop even een keertje niet hoeven te zien. Ik denk dat het goed is geweest zo.’’

Kriebelen

Ondanks de kansloze uitgangspositie zullen de spelers gemotiveerd zijn, denkt Van den Brom. ,,We spelen tegen een absolute topclub in een fantastisch stadion. We keken hier net even op het veld en dan gaat het gelijk kriebelen, ook bij die spelers. Dit zijn ook momenten voor een speler om jezelf in de kijker te spelen. Kijk maar hoe het vorig seizoen gegaan is met Jeffrey Gouweleeuw. Die dwong in de wedstrijden tegen FC Augsburg een transfer naar die club af. Dat weten de jongens ook. Ook dat kan een motivatie zijn om er morgen iets moois van te maken.’’