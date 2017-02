Olympique-trainer gooit het grootste cliché eruit

Bruno Genesio, trainer van Olympique Lyon. Foto ANP

LYON - Met het grootste voetbalcliché dat er is blikte Olympique Lyon-trainer Bruno Genesio woensdagmiddag vooruit op de wedstrijd tegen AZ. ,,In voetbal is alles mogelijk. Dus we moeten deze wedstrijd serieus benaderen'', zei Genesio.

Door Theo Brinkman - 22-2-2017, 16:51 (Update 22-2-2017, 16:51)

Olympique Lyon won de heenwedstrijd in Alkmaar met 1-4. Plaatsing voor de achtste finale van de Europa League kan de Fransen dus niet meer ontgaan, tenzij donderdagavond alles misgaat wat mis kan gaan.

,,Ook al staan we er door die 4-1 heel goed voor, toch moeten we proberen ook de thuiswedstrijd te winnen. Als dat lukt, hebben we drie duels op rij gewonnen en dat is goed voor het zelfvertrouwen.''

Olympique Lyon kende na de winterstop een beroerde periode met veel nederlagen. De ergste crisis lijkt nu voorbij voor de club die vierde staat in de Franse competitie.

Met welke opstelling Olympique gaat spelen is nog niet bekend. De kans is groot dat Genesio enkele reserves speeltijd gaat geven. Mathieu Valbuena zal er nog niet bij zijn. De 'vedette' is nog niet fit genoeg.