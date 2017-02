Wil de echte ’tien’ bij AZ opstaan?

Foto ANP /Pro Shots Alireza Jahanbakhsh als aanvallende middenvelder in actie tegen Olympique Lyon.. ,,Die plek was voor mij helemaal nieuw.’’

ALKMAAR - Het vroegere televisiespelletje ‘Wie van de drie’ kent een nieuwe variant. Het is bij AZ vervangen door ‘Wie van de negen’.

21-2-2017

Zoektocht naar de ideale aanvallende middenvelder duurt al het hele seizoen

Want op tweederde van het seizoen is het nog altijd de vraag wie nou het meest geschikt is voor de positie van aanvallende middenvelder. Al negen spelers hebben dit seizoen op die plek gespeeld.

Afgelopen zondag was het Dabney dos Santos die het er mocht proberen. Het was voor het eerst dit seizoen dat Dos Santos daar verscheen. Tot dusver werd hij op de vleugels gebruikt. Dat hij tegen Willem II centraal speelde, had te maken met de afwezigheid van Alireza Jahanbakhsh, die niet helemaal fit was.

Wie aan het begin van het seizoen de voorgaande alinea zou lezen, zou zich waarschijnlijk afvragen wat er in vredesnaam aan de hand is bij AZ. Want Dos Santos en Jahanbakhsh, dat waren toch vleugelspelers?

Zoektocht

Het zegt veel over de zoektocht van de technische staf. Op de positie achter de spits is het een komen en gaan van spelers geweest: Markus Henriksen, Joris van Overeem, Guus Til, Iliass Bel Hassani, Ben Rienstra, Robert Mühren, Mats Seuntjens, Alireza Jahanbakhsh en Dabney dos Santos.

In augustus zag het er nog zo overzichtelijk uit. Markus Henriksen was de eerste keus als aanvallende middenvelder. Daar had de Noor vorig seizoen met succes gespeeld. Henriksen viel misschien niet heel erg op, maar had een goed gevoel voor de juiste positie, was betrokken bij veel kansen en maakte de nodige belangrijke doelpunten. Toen hij eind augustus, in de slotseconden van de transferperiode, werd verkocht aan Hull City, was de naam van zijn opvolger ook wel in te vullen: Joris van Overeem. Die kwam daar inderdaad te spelen na het vertrek van Henriksen. Maar lang duurde het niet voor Van Overeem. Na een maand raakte hij zijn basisplaats kwijt.

Andere types

Begin oktober werd gekozen voor Guus Til, vanwege diens ‘loopvermogen naar voren’. Later volgde Iliass Bel Hassani. Een heel ander type. Minder loopvermogen, meer draaitol en technicus, meer ‘creativiteit’, maar een kleinere actieradius.

Zo hebben alle spelers die op ’tien’ werden geposteerd hun voors en tegens. De een is meer een loper, de ander meer een pieler. De een heeft een neus voor de goal, de ander is verdedigend sterker. De een komt het liefst in de bal, de ander duikt juist graag de ruimte in. En dan is er nog de ’klik’ met de anderen. Ook die is niet bij alle varianten hetzelfde.

’Niet een echte tien’

Bel Hassani noemt zichzelf trouwens geen echte ‘tien’. ,,Bij Heracles speelden we meestal met twee aanvallende middenvelders. Van die twee was ik de linker. Ik was dus niet een echte tien. Waar het om gaat is dat ik de pass moet kunnen geven. Ik ben een ‘voetballer’, ik ben sterk aan de bal, maar niet de man van de loopacties. En scoren is ook niet mijn sterkste punt’’, zegt Bel Hassani, die dit seizoen vaker als rechtsbuiten werd geposteerd dan achter de spits. ,,Maar als ik rechtsbuiten sta, ben ik eigenlijk ook meer middenvelder dan echte rechtsbuiten.’’

Robert Mühren

Ook Ben Rienstra en Mats Seuntjens, nu alweer enige tijd de twee controlerende middenvelders, werden een keer ‘op tien’ gezet. Daarna leek met Robert Mühren uiteindelijk dé nummer tien van dit seizoen dan toch te zijn gevonden. De man die lange tijd door de staf van AZ werd gezien als spits, kreeg dan toch zijn kans als aanvallende middenvelder. Die kans pakte hij – al had ook Mühren zijn beperkingen en was er genoeg aan te merken op zijn spel. Maar Mühren had in zijn spel wel kenmerken van Henriksen: veel loopacties, diepgang en een goed gevoel voor het moment wanneer hij voor het doel moest verschijnen. Maar ook Mühren moest weer wijken. Hij werd in januari weer bankzitter en is inmiddels vertrokken naar Zulte Waregem.

Nieuwe variant: Jahanbakhsh

Vorige week, eerst tegen Heerenveen en daarna tegen Olympique Lyon, volgde een nieuwe, verrassende variant: Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër was zelf ook verrast. ,,Om eerlijk te zijn: ik ben geboren als rechtsbuiten, ik heb áltijd op die positie gespeeld. Als rechtsbuiten weet ik zelfs met mijn ogen dicht wat ik moet doen. Dus het was voor mij helemaal nieuw om als aanvallende middenvelder te spelen’’, zegt Jahanbakhsh.

Zowel tegen Heerenveen als tegen Lyon pakte de noviteit goed uit. Met zijn snelheid en zijn loopacties was Jahanbakhsh dreigend en betrokken bij veel kansen. ,,Het voelde goed, ik had er de vrijheid om uit te wijken naar links en naar rechts, en om diep te gaan. Maar wennen is het wel. Rechtsbuiten spelen voelt ‘natuurlijker’ voor me.’’

’Meer betrokken’

Afgelopen zondag ontbrak Jahanbakhsh en was Dabney dos Santos zijn vervanger. Dos Santos speelde twee jaar geleden, toen hij net bij het eerste zat, regelmatig als aanvallende middenvelder, maar dit seizoen werd hij alleen als vleugelspeler gebruikt.

,,Twee weken geleden heb ik bij de trainers aangegeven dat ik liever weer op het middenveld wilde spelen. Ik denk dat ik daar beter tot mijn recht kom dan als linksbuiten’’, zegt Dos Santos, die net als Jahanbakhsh niet een ’klassieke tien’ is, maar het meer van zijn snelheid moet hebben. ,,Als middenvelder kom ik vaker in scoringspositie, word ik meer in het spel betrokken en kan ik vaker andere spelers voor het doel zetten. Ik heb bij die plek een beter gevoel.’’