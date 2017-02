Thom Haye speelt nooit met de handrem erop

Foto ANP Pro Shots Thom Haye (links) in duel met Heraclied Brahim Darri.

TILBURG - Bijzonder zullen ze altijd blijven voor Thom Haye, wedstrijden tegen AZ. Hij voetbalde niet voor niets tien jaar lang in Alkmaar. Zondag staat de 22-jarige Amsterdammer op het middenveld bij de tegenstander, Willem II.

Door Arnold Aarts - 17-2-2017, 15:50 (Update 17-2-2017, 15:50)

Haye had afgelopen zomer de mogelijkheid bij AZ te blijven. De directie had weliswaar niet de optie in zijn contract gelicht, maar deed later een nieuw voorstel. De jeugdinternational schoof de aanbieding terzijde. ,,Ik merkte dat ze niet het volste vertrouwen in me hadden. Dan moet...