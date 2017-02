AZ-trainer Van den Brom: dubbel gevoel

ANP Alireza Jahanbakhsh van AZ heeft via een strafschop de 3-1 gemaakt en wil de bal van keeper Anthony Lopes van Olympique Lyon hebben tijdens de Europa Leaguewedstrijd.

ALKMAAR - Een dubbel gevoel, zo omschreef AZ-trainer John van den Brom donderdag zijn gemoedstoestand na het 4-1-verlies in de Europa League tegen Olympique Lyon.

,,Dubbel omdat ik ons veldspel helemaal niet slecht vond'', oordeelde de trainer van AZ. ,,Dat klinkt misschien vreemd als je met 4-1 verliest, maar ik vond eigenlijk dat we goed speelden, al zou je dat met deze uitslag niet zeggen.''

Van den Brom vond vooral dat zijn ploeg een lesje in effectiviteit had gekregen van de Fransen.

Forse nederlaag AZ in Europa League

Er moet een wonder gebeuren wil AZ alsnog de laatste zestien van de Europa League bereiken. De Alkmaarse club was donderdagavond kansloos tegen Olympique Lyon en verloor met 4-1, waardoor de kansen om Europees door te bekeren vrijwel tot nul zijn gereduceerd.

Lees verder...

,,Wij hebben meer kansen gekregen dan Olympique. Zij waren echter dodelijk in de afwerking, wij helaas niet. Kort na de rust misten we twee levensgrote kansen om de aansluitingstreffer te maken na die 2-0-achterstand bij de rust. Olympique deed wel wat wij niet deden: scoren. Al moet ik daar aan toevoegen dat we de doelpunten ook wel een beetje weggaven. We hebben het Lyon soms wel erg gemakkelijk gemaakt. Verdedigend waren we matig en een beetje naïef.''

Hoop op het bereiken van de laatste zestien van de Europa League heeft de AZ-coach nauwelijks meer.

,,Natuurlijk zullen wij er volgende week in Lyon alles aan doen om met een goed resultaat terug te komen. Maar het is duidelijk dat onze kansen niet groot zijn. Olympique is gewoon een uitstekende ploeg. De Fransen hebben ons echt een lesje gegeven in effectiviteit.''