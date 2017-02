Alleen Bel Hassani gelooft nog in de kansen van AZ

Foto Olaf Kraak Rens van Eijden en Wout Weghorst brengen keeper Anthony Lopes van Olympique Lyon in de problemen.

ALKMAAR - Hoewel AZ-Olympique Lyon in 1-4 eindigt, is het gek genoeg een leuke wedstrijd. Kansen en leuke momenten zijn er genoeg, ook voor AZ. ,,Ik bleef niet kalm genoeg’’, zegt Iliass Bel Hassani na afloop schuldbewust.

Door Theo Brinkman - 16-2-2017, 22:35 (Update 16-2-2017, 22:35)

Gejuich is er al na zeven minuten. Alireza Jahanbakhsh poort zijn tegenstander. Een golf van hoop op de tribunes in de twaalfde minuut. Iliass Bel Hassani draait kort, schiet hard en dwingt daarmee de keeper tot een moeizame redding. Het geloof groeit in het bijna...