Olympique Lyon laat AZ kansloos: 1-4

Een van de kansen van AZ die er niet in ging. Wout Weghorst ziet zijn schot rakelings voorlangs gaan. Foto ANP

ALKMAAR - Kansenverhouding AZ-Olympique Lyon: ongeveer 9-8. Doelpogingen AZ-Olympique Lyon: 14-14. Uitslag Olympique Lyon: 1-4. AZ bood het publiek donderdag een vermakelijke avond, maar stond na afloop wel met lege handen. De uitwedstrijd tegen Olympique Lyon, in de zestiende finales van de Europa League, zal daardoor normaal gesproken een formaliteit zijn.

Door Theo Brinkman - 16-2-2017, 20:59 (Update 16-2-2017, 21:05)

Boos, teleurgesteld en gefrustreerd beende Wout Weghorst na 65 minuten naar de dug-out. De spits kreeg in de eerste minuut van de tweede helft een kans, schoot echter rakelings voorlangs en bracht AZ daardoor net niet terug in de wedstrijd. Het stond op dat moment 0-2 en zo’n snel doelpunt na rust zou AZ ongetwijfeld extra kracht en hoop hebben gegeven. Dat besef had Weghorst zelf ongetwijfeld ook. Zoals ook Iliass Bel Hassani zichzelf nog wel zal verwijten dat hij kort daarna de bal over schoot. Vrije schietkans, keeper uit positie, een lastig stuitje, dat wel, maar toch. Bel Hassani joeg de bal over.

Zo bleef de aansluitingstreffer in de tweede helft uit, waarna Olympique Lyon er zelfs 0-3 van maakte via Alexandre Lacazette. De snelle spits klopte Stijn Wuytens op snelheid, omspeelde doelman Tim Krul en schoof de bal vanuit een moeilijke hoek binnen. Het paste allemaal precies.

Het was het voornaamste verschil tussen AZ en Olympique Lyon. AZ deed goed mee en deed voetballend niet onder voor de nummer vier van de Franse competitie, maar miste bij het benutten van de kansen de individuele kwaliteiten die Lyon wel heeft. Vooral Lacazette onderscheidde zich daarbij. Op slag van rust had hij ook al gescoord, na een ragfijn passje van Corentin Tolisso. Lacazette liep weg tussen de verdedigers Rens van Eijden en Derrick Luckassen en klopte Krul. Daarmee bracht hij de stand op 0-2, want halverwege de eerste helft had Lucas Tousart de score geopend. Hij tikte van dichtbij in, toen hij door de verdediging van AZ helemaal over het hoofd werd gezien na een afgeslagen hoekschop.

Verdedigende slippertjes en gemiste kansen luidden zodoende het Europese afscheid van AZ in. Want het scoorde nog wel tegen (Alireza Jahanbakhsh benutte een strafschop), maar de 1-3 biedt normaal gesproken geen hoop meer op een lang verblijf in de Europa League. Die hoop zou alleen nog levend zijn geweest als de kopballen van Luckassen en Levi Garcia in de slotfase erin waren gegaan. Maar de kopbal van Luckassen werd vlak voor het doel weggehaald en die van Garcia ging in het zijnet.

Een counter van Olympique zorgde vervolgens voor een treurig slotakkoord. Met vijf spelers brak Olympique uit, terwijl van AZ alleen de verdedigers Rens van Eijden en Stijn Wuytens nog achterin waren. De twee legden het af tegen de vijf, invaller Jordan Ferri scoorde: 1-4.

