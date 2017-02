AZ-coach John van den Brom ziet zeker kansen tegen Olympique Lyon

ANP Coach John van den Brom tijdens de persconferentie van AZ ter voorbereiding op de Europa Leaguewedstrijd tegen Olympique Lyon.

ALKMAAR - Groter kan het contrast tussen de nummers vier van Nederland en Frankrijk bijna niet zijn. AZ ziet de wedstrijd in de achtste finale van de Europa League donderdagavond als een fantastische happening, een beloning voor het keiharde werken in de poulefase. Bij tegenstander Olympique Lyon is sprake van een crisissfeer, waarin een nieuwe domper hoe dan ook moet worden voorkomen.

Door Arnold Aarts - 15-2-2017, 20:19 (Update 15-2-2017, 20:19)

Door de beroerde reeks in de competitie en de uitschakeling in de Champions League is bij de Fransen de noodzaak...