Snelle herkansing voor AZ-verdediger Hatzidiakos

Foto ANP Pro Shots Pantelis Hatzidiakos in duel met Marco van Ginkel.

ALKMAAR - Zijn eerste competitiewedstrijd van dit seizoen in de hoofdmacht van AZ eindigde in een deceptie. Maar na de 2-4 nederlaag tegen PSV krijgt de jonge verdediger Pantelis Hatzidiakos weer snel een kans om zich te revancheren. Tegen Heerenveen zal hij zondag hoogstwaarschijnlijk met Rens van Eijden in het hart van de defensie staan.

Door Arnold Aarts - 9-2-2017, 22:50 (Update 9-2-2017, 22:50)

Hatzidiakos (20) ’profiteert’ van de schorsingen die de verdedigers Stijn Wuytens (rood) en Derrick Luckassen (vijfde gele kaart) zaterdag opliepen tegen PSV.

Ron Vlaar is ook niet beschikbaar...